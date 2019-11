Infortunio Mancini: affaticamento muscolare per il difensore

Infortunio Mancini: si è fermato in allenamento il difensore della Roma e della Nazionale che abbandonerà il ritiro per tornare nella Capitale

Tegola per il ct Mancini e per la Roma. Come riporta Tuttomercatoweb, Gianluca Mancini lascerà il ritiro della Nazionale domattina.

Il difensore giallorosso non sarà disponibile per le gare contro Bosnia a Zenica e Armenia a Palermo, questo a causa di un affaticamento muscolare. Domani farà rientro in giallorosso per le cure di rito e ristabilirsi al meglio in vista della ripresa del campionato.