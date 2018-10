Infortunio Mandragora: a rischio per Genoa-Udinese

Problemi per il centrocampista dell’Udinese. Infortunio Mandragora: il mediano potrebbe saltare la sfida con il Genoa

Anche Rolando Mandragora è finito ko dopo la sfida tra Udinese e Napoli e potrebbe saltare la prossima sfida contro il Genoa, sua ex squadra. Il mediano ha riportato un problema alla spalla sinistra che potrebbe impedirgli di scendere in campo contro i rossoblù nel prossimo turno di campionato. Il match può costare caro al tecnico Velazquez, sempre più in bilico. Infortunio Mandragora: le ultime.

«Rolando Mandragora ha subito un forte trauma contusivo alla spalla sinistra e osserverà nei prossimi giorni un regime di riposo precauzionale per valutare la situazione del versamento» ha scritto l’Udinese. Oggi il centrocampista si è allenato a parte: la sua presenza contro il Genoa è in dubbio.