Infortunio Manolas: il difensore greco della Roma, stasera impegnato con la sua Nazionale nella gara di Nations League contro la Finlandia, ha dovuto abbandonare il campo intorno alla mezzora di gioco per un problema alla caviglia. Il giocatore, sostituito da Siovas al 27′, potrebbe aver patito una distorsione; domani il greco si sottoporrà ad accertamenti specifici per verificare l’entità del problema. Dopodichè, in caso di impossibilità di impiego per la prossima gara della Grecia contro l’Estonia (domenica 18 novembre), il giocatore potrebbe fare rientro anticipato a Roma.