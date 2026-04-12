Infortunio Marusic, piove sul bagnato in casa Lazio: le condizioni del terzino. C’è un rischio che Sarri vorrebbe scongiurare!

Non si ferma l’emergenza infortuni in casa Lazio, con Maurizio Sarri costretto ancora una volta a fare i conti con un nuovo stop in un momento decisivo della stagione. L’ultimo problema riguarda Adam Marusic, fermato da un fastidio muscolare che, secondo le ricostruzioni odierne, rischia di trasformarsi in qualcosa di più serio. Il timore è quello di un possibile stiramento, scenario che metterebbe a rischio non soltanto la trasferta di lunedì al Franchi contro la Fiorentina, ma anche la sua presenza nel ritorno della semifinale di Coppa Italia del 22 aprile.

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La prima certezza, però, c’è già: Marusic non sarà a disposizione per la prossima gara di campionato contro la Viola. Si tratta di un’assenza pesante per Sarri, anche perché il montenegrino è stato finora il giocatore più utilizzato dell’intera rosa biancoceleste ed è reduce da una lunga striscia di presenze consecutive da titolare. Al suo posto è pronto Lazzari, mentre resta aperta la valutazione sull’altra corsia, dove il ballottaggio coinvolge Nuno Tavares e Pellegrini.

In casa Lazio ora si aspettano gli esami strumentali, che saranno decisivi per chiarire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Fino ad allora, il club resta in allerta, consapevole del peso specifico di Marusic nell’economia della squadra. In una fase così delicata, perdere uno degli uomini più affidabili rappresenterebbe un problema serio, sia per la gestione del campionato sia per le ambizioni in Coppa Italia.