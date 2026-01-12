Infortunio Meret, brutte notizie per Conte! Si ferma il portiere azzurro, le sue condizioni

Infortunio Meret, scatta l’emergenza per Conte: il portiere costretto allo stop. Le ultime sulle sue condizioni fisiche

Un infortunio inatteso complica i piani del Napoli e di Antonio Conte alla vigilia dei prossimi impegni. Durante la seduta odierna, Alex Meret ha infatti riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra, un problema che rischia di tenerlo ai box e che apre nuovi scenari tra i pali azzurri. Le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico nelle prossime ore per capire tempi e modalità di recupero. La nota del club:

COMUNICATO NAPOLI – “SSC Napoli Training Center- Dopo il match del Meazza gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Parma. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica.

Nel corso dell’allenamento Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra.“

