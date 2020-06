Infortunio Messi: Barcellona in ansia per le condizioni del suo capitano che ha accusato un problema all’adduttore

Il Barcellona tiene il fiato sospeso per le condizioni di Leo Messi. L’argentino ieri non ha preso parte alla seduta dei blaugrana mentre oggi ha svolto del lavoro in palestra per un problema all’adduttore.

Secondo l’emittente spagnola TV3, Messi è stato sottoposto a risonanza magnetica per scoprire l’esatta entità del problema,