Infortunio Mkhitaryan, che batosta per l’Inter! Arriva l’esito degli esami: svelati i tempi di recupero del centrocampista armeno. Il comunicato del club

Infortunio Mkhitaryan, arriva l’esito degli esami: svelati i tempi di recupero del centrocampista armeno. Il comunicato dei nerazzurri

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha subito un infortunio durante la partita contro il Napoli in occasione del rigore assegnato alla squadra di Antonio Conte. Dopo l’incidente, il calciatore armeno si è subito sottoposto a esami strumentali, i cui esiti sono stati resi noti dal club tramite un comunicato ufficiale.

La società nerazzurra ha confermato che Mkhitaryan ha subito un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Gli accertamenti sono stati effettuati presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. La situazione del giocatore verrà rivalutata la prossima settimana, ma è previsto che il centrocampista torni in campo solo dopo la sosta per le nazionali. Un’altra assenza pesante per l’Inter in un momento delicato della stagione.

OMUNICATO INTER – «Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima».