Infortunio Neres, ansia in casa Napoli: il brasiliano a rischio forfait contro l’Inter! Cosa filtra

Infortunio Neres, ansia in casa Napoli: il brasiliano a rischio forfait contro l’Inter! Ecco cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante

A Castel Volturno l’avvicinamento al big match di domenica sera è dominato dall’incertezza sulle condizioni di David Neres. L’estroso esterno offensivo brasiliano, pedina fondamentale per le geometrie d’attacco di Antonio Conte, resta in forte dubbio per la super sfida di San Siro contro l’Inter. Il giocatore è ancora alle prese con i postumi del trauma distorsivo alla caviglia sinistra, rimediato durante lo scontro con la Lazio, e lo staff medico dei partenopei ha scelto la via della massima prudenza.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Neres ha proseguito oggi con un programma di sole terapie, evitando carichi di lavoro che potrebbero peggiorare la situazione. La giornata chiave sarà domani: è previsto un primo approccio con il campo per testare la stabilità dell’articolazione. Tuttavia, contro la corazzata guidata da Cristian Chivu, Conte non vuole correre rischi inutili. Se il test non darà garanzie assolute, il brasiliano non sarà rischiato, costringendo il tecnico a ridisegnare il reparto avanzato per tentare il colpo contro i nerazzurri.

