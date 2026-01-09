Infortunio Neres, Conte comincia a sorridere: buone notizie dall’allenamento odierno! Recupera per Inter Napoli?

Infortunio Neres, Conte comincia a sorridere: buone notizie dall’allenamento odierno in vista di Inter Napoli. Le ultime sulle condizioni del brasiliano

Smaltita la delusione per il pareggio interno contro l’Hellas Verona, il Napoli ha voltato pagina e focalizzato tutte le energie sulla sfida più importante del momento. Il calendario propone infatti il big match contro l’Inter: a San Siro andrà in scena un vero e proprio scontro diretto per il primato in classifica, una gara che vale molto più dei tre punti in palio per il morale e le gerarchie del campionato. Antonio Conte, tecnico salentino che conosce perfettamente l’ambiente di Viale della Liberazione per i suoi trascorsi vincenti sulla panchina milanese, sta curando ogni minimo dettaglio tattico per provare il blitz in trasferta.

L’attenzione dello staff medico e della tifoseria partenopea, però, è catalizzata dalle condizioni di David Neres. L’elettrico esterno offensivo brasiliano, capace con i suoi strappi e il suo dribbling ubriacante di cambiare l’inerzia delle gare, resta in forte dubbio per la trasferta lombarda. Secondo gli ultimi aggiornamenti filtrati dal quartier generale di Castel Volturno e riportati da Sky Sport, l’ex giocatore del Benfica ha svolto la seduta odierna regolarmente con i compagni, un segnale che inizialmente ha indotto all’ottimismo. Tuttavia, la situazione impone prudenza: il classe 1997 avverte ancora un leggero fastidio che non gli permette di sentirsi al 100% della condizione e di forzare i ritmi.

La cautela è massima in casa Azzurri. Nessuno vuole rischiare una ricaduta muscolare che priverebbe la squadra di una freccia fondamentale per il prosieguo della stagione. Di conseguenza, ogni verdetto è stato rinviato: la decisione definitiva sulla convocazione di Neres verrà presa solamente domani, dopo la rifinitura della vigilia. Conte spera di poterlo portare almeno in panchina per utilizzarlo come arma tattica a gara in corso, sfruttando la sua velocità per spaccare la difesa dei Nerazzurri nei minuti finali. Le prossime 24 ore saranno decisive per sciogliere le riserve.