Infortunio Neres, allarme totale in casa Napoli: c’è anche lo spettro operazione! I possibili tempi di recupero

Infortunio Neres, allarme totale in casa Napoli: c’è anche lo spettro operazione! La sua stagione sarebbe praticamente già finita

L’atmosfera a Castel Volturno è pesante, dominata da una preoccupazione che va ben oltre la semplice ansia sportiva. Il Napoli si trova a dover gestire una vera e propria emergenza medica che rischia di compromettere il prosieguo della stagione. Al centro dei pensieri dello staff sanitario e di Antonio Conte c’è David Neres: per l’elettrico esterno brasiliano, arrivato in estate per spaccare le partite, l’annata potrebbe essere già arrivata a un punto di non ritorno. La situazione, analizzata nel dettaglio dalla Gazzetta dello Sport, descrive un quadro clinico allarmante, con una “bolla tossica” di infortuni muscolari a cui si aggiunge ora il caso più spinoso.

Il problema risiede nella caviglia sinistra, quella che ha tradito il giocatore nel blitz dell’Olimpico contro la Lazio lo scorso 4 gennaio e che ha riacutizzato il dolore dopo il tentativo di rientro contro il Parma (32 minuti in campo nel disperato assalto finale). Non si tratta di una semplice distorsione: gli esami e le sensazioni del campo, confermate anche dal responsabile sanitario Raffaele Canonico, parlano di un coinvolgimento tendineo. Il giocatore è ora a un bivio drammatico: procedere con una terapia conservativa o finire sotto i ferri. L’opzione dell’intervento chirurgico è concreta e porterebbe a uno stop stimato tra i 45 e i 90 giorni. Una variabile temporale enorme, che priverebbe gli Azzurri di una pedina fondamentale proprio nel momento clou.

L’assenza dell’ex Benfica pesa come un macigno sulla lavagna tattica del tecnico salentino. Il Napoli sta per affrontare un doppio snodo cruciale: la sfida scudetto contro la Juventus e il dentro-fuori in Champions League contro il Chelsea. Senza la fantasia di Neres, capace di accendere la luce sulla trequarti nel 3-4-2-1, Rasmus Hojlund rischia di rimanere isolato. Quello spicchio di campo alle spalle del possente centravanti danese diventa “terra di nessuno”. La decisione finale spetta al giocatore, ma la sensazione è che Conte dovrà fare a meno del suo fantasista per le settimane decisive in cui si orienterà il destino del club.

