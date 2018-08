Infortunio alla coscia sinistra per Rodrigo Palacio: il Bologna di Filippo Inzaghi dovrà fare a meno dell’attaccante ex Inter per almeno 3 settimane

«Rodrigo Palacio, che in allenamento aveva accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra, è stato sottoposto ad esami, che hanno evidenziato una lesione. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane» con questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso note le condizioni dell’attaccante argentino, che dunque dovrà restare ai box per le prossime giornate di campionato. Brutta notizia per Filippo Inzaghi, che ha già cominciato male la stagione con la sconfitta casalinga contro la Spal.