Infortunio Pastore: l’argentino è di nuovo k.o a causa di un problema muscolare che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca

Dopo esser tornato a disposizione di Di Francesco per la trasferta russa, Javier Pastore è di nuovo k.o. L’argentino ha accusato un fastidio muscolare durante la rifinitura pre Sampdoria che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca, come ha confermato lo stesso tecnico giallorosso in conferenza stampa. Ennesimo infortunio per El Flaco che nonostante i bellissimi gol siglati in campionato, si è dovuto fermare più e più volte a causa di problemi fisici.

Probabile che Pastore torni a disposizione per la sfida contro l’Udinese dopo la sosta, sempre che un nuovo problema fisico non lo metta di nuovo ai box come sta succedendo in questo inizio stagione.