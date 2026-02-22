Ultime Notizie
Infortunio Payero: le condizioni del centrocampista dopo Roma Cremonese e quante partite potrebbe saltare. Ultimissime
La complessa e dispendiosa trasferta dello Stadio Olimpico contro la Roma lascia in dote alla Cremonese non solo il verdetto del campo, ma anche una preoccupante tegola legata all’infermeria. Nel corso del match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, la formazione lombarda ha dovuto rinunciare anzitempo a uno dei suoi perni fondamentali a centrocampo, accendendo un campanello d’allarme per il prosieguo della stagione.
La dinamica: fastidio al ginocchio a fine primo tempo
Il protagonista in negativo di questo sfortunato episodio è Martín Payero. L’ex giocatore del Boca Juniors è stato infatti vittima di un doloroso problema al ginocchio, accusato nei concitati minuti finali della prima frazione di gioco.
Nonostante l’evidente fastidio articolare, il mediano sudamericano ha mostrato grande attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio, stringendo i denti fino al duplice fischio dell’arbitro per non lasciare la squadra in inferiorità numerica in un momento delicato del match.
Il forfait nella ripresa e la mossa di Nicola
Dopo aver trascorso l’intervallo negli spogliatoi sotto le cure dello staff medico, Payero ha provato coraggiosamente a rientrare in campo per testare la tenuta del ginocchio nei primi istanti del secondo tempo. Tuttavia, dopo appena quattro minuti, il dolore si è rivelato insostenibile, impedendogli di correre liberamente.
Al 49′ è così scattato il cambio obbligato: Davide Nicola ha dovuto richiamare in panchina il suo numero 10. Al suo posto è stato inserito Warren Bondo.
Esami strumentali in vista
L’infortunio al ginocchio apre ora un fronte di forte preoccupazione in casa Cremonese. Le reali condizioni di Payero saranno monitorate costantemente dallo staff medico nelle prossime ore: il giocatore, rientrato alla base, si sottoporrà agli esami strumentali di rito per chiarire l’esatta entità e definire in modo accurato gli eventuali tempi di recupero.