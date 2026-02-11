Infortunio Pedro, ansia per l’attaccante! Esce in barella e viene portato in ospedale, le condizioni e quanto starà fuori

Infortunio Pedro, l’attaccante è uscito in barella nel match Bologna Lazio e viene portato in ospedale. Le condizioni e quanto starà fuori

Un brivido freddo percorre la schiena dei tifosi biancocelesti e di Maurizio Sarri. La notte di Coppa Italia al “Renato Dall’Ara”, decisiva per l’accesso alle semifinali, si tinge di preoccupazione per le condizioni di Pedro. L’attaccante spagnolo è stato costretto ad alzare bandiera bianca al minuto 42 del primo tempo, lasciando il campo in condizioni che hanno subito allarmato lo staff medico capitolino.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La dinamica: crollo improvviso

Tutto accade in un attimo, poco prima dell’intervallo. Dopo un contrasto di gioco che inizialmente non sembrava particolarmente violento, il classe ’87 è rimasto a terra, richiamando immediatamente l’attenzione della panchina con ampi gesti. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari della Lazio, è apparso subito chiaro che non si trattasse di una semplice contusione. Pedro non è riuscito a rimettersi in piedi, costringendo Sarri al cambio forzato: al suo posto è entrato Tijjani Noslin, chiamato ora a dare profondità e freschezza al reparto offensivo in un momento delicatissimo del match.

Dallo stadio all’ospedale: il report

Le notizie che filtrano dagli spogliatoi e riportate dagli inviati di Mediaset a bordo campo non sono rassicuranti. L’attaccante ha lasciato il terreno di gioco in barella, visibilmente sofferente. La situazione è apparsa talmente seria da richiedere il trasferimento immediato in ospedale per accertamenti urgenti. Il dolore, secondo le prime ricostruzioni più precise, sarebbe localizzato alla gamba destra, in una zona critica tra la caviglia e il ginocchio. Il giocatore faceva fatica anche solo ad appoggiare l’arto.

Fiato sospeso

L’uscita di scena di un leader tecnico e carismatico come Pedro rappresenta una mazzata per la Lazio, che sta cercando di staccare il pass per l’Europa attraverso la coppa nazionale. Mentre la squadra continua a lottare sul campo per la qualificazione, l’attenzione si sposta inevitabilmente sul bollettino medico: nelle prossime ore si capirà l’entità del danno, ma il timore che la stagione dello spagnolo possa essere compromessa è concreto.