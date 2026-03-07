Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Como News

Infortunio Perrone: si ferma il centrocampista in Cagliari Como. Le condizioni e quanto potrebbe restare ai box

Published

3 ore ago

on

By

Maximo-Perrone-e1738968523887-1024x576

Infortunio Perrone: stop per il centrocampista in Cagliari Como. Le condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Durante l’accesa e delicata trasferta in terra sarda, il Como ha dovuto fare i conti con una pessima notizia proveniente dall’infermeria. Al 36′ minuto del primo tempo, con il risultato fermo sullo 0-1 a favore, si è infatti registrato il doloroso stop di Maximo Perrone.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La dinamica dell’infortunio: lo scontro con Sulemana

L’episodio chiave che ha portato al cambio si è verificato in mezzo al campo, durante una normale ma vigorosa fase di interdizione. Il centrocampista sudamericano è stato vittima di un duro contrasto di gioco con Ibrahim Sulemana.

Ad avere la peggio nel violento impatto è stato proprio il giocatore lariano, che ha immediatamente richiamato l’attenzione della panchina lamentando un forte fastidio. Lo staff medico è prontamente intervenuto sul rettangolo verde per prestare le primissime cure: la diagnosi immediata a bordocampo ha evidenziato una severa botta alla coscia. Il dolore si è rivelato troppo acuto per permettere a Perrone di proseguire regolarmente la gara.

La sostituzione e il riassetto tattico di Fabregas

Vista l’assoluta impossibilità di recuperare il proprio perno di centrocampo, Cesc Fabregas è stato costretto a ricorrere alla prima sostituzione del match. Al posto dell’infortunato è stato mandato in campo Mergim Vojvoda.

L’ingresso di un giocatore con caratteristiche differenti ha inevitabilmente richiesto un rapido riassetto tattico per la squadra, chiamata a difendere il prezioso vantaggio di 0-1 contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Nelle prossime ore, Perrone sarà sottoposto agli esami strumentali di rito per valutare con esattezza l’entità del trauma contusivo alla coscia e stabilire i reali tempi di recupero.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato1 ora ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×