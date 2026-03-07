Como News
Infortunio Perrone: si ferma il centrocampista in Cagliari Como. Le condizioni e quanto potrebbe restare ai box
Infortunio Perrone: stop per il centrocampista in Cagliari Como. Le condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori
Durante l’accesa e delicata trasferta in terra sarda, il Como ha dovuto fare i conti con una pessima notizia proveniente dall’infermeria. Al 36′ minuto del primo tempo, con il risultato fermo sullo 0-1 a favore, si è infatti registrato il doloroso stop di Maximo Perrone.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
La dinamica dell’infortunio: lo scontro con Sulemana
L’episodio chiave che ha portato al cambio si è verificato in mezzo al campo, durante una normale ma vigorosa fase di interdizione. Il centrocampista sudamericano è stato vittima di un duro contrasto di gioco con Ibrahim Sulemana.
Ad avere la peggio nel violento impatto è stato proprio il giocatore lariano, che ha immediatamente richiamato l’attenzione della panchina lamentando un forte fastidio. Lo staff medico è prontamente intervenuto sul rettangolo verde per prestare le primissime cure: la diagnosi immediata a bordocampo ha evidenziato una severa botta alla coscia. Il dolore si è rivelato troppo acuto per permettere a Perrone di proseguire regolarmente la gara.
La sostituzione e il riassetto tattico di Fabregas
Vista l’assoluta impossibilità di recuperare il proprio perno di centrocampo, Cesc Fabregas è stato costretto a ricorrere alla prima sostituzione del match. Al posto dell’infortunato è stato mandato in campo Mergim Vojvoda.
L’ingresso di un giocatore con caratteristiche differenti ha inevitabilmente richiesto un rapido riassetto tattico per la squadra, chiamata a difendere il prezioso vantaggio di 0-1 contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Nelle prossime ore, Perrone sarà sottoposto agli esami strumentali di rito per valutare con esattezza l’entità del trauma contusivo alla coscia e stabilire i reali tempi di recupero.
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...