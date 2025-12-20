Infortunio Pinamonti, il Sassuolo incorcia le dita per avere il suo attaccante contro il Torino: possibile il fortfait dopo, ecco il motivo che perseguita il classe ’99

Infortunio Pinamonti, il Sassuolo incorcia le dita per avere il suo attaccante contro il Torino: possibile forfait a causa del solito problema alla caviglia

Il Sassuolo prepara la sfida di campionato contro il Torino con una preoccupazione importante. Andrea Pinamonti, centravanti classe 1999, è infatti in forte dubbio per la gara del Mapei Stadium, a causa di un problema fisico che potrebbe costringerlo a dare forfait.

Un’eventuale assenza pesante, soprattutto alla luce di quanto mostrato dall’attaccante nell’ultima uscita contro il Milan. A San Siro, Pinamonti è stato protagonista con due assist, firmando la prima doppietta di passaggi vincenti della sua carriera in Serie A e confermando un momento di crescita evidente.

A fare chiarezza è stato Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, che in conferenza stampa ha però raffreddato gli entusiasmi: «Pinamonti è un giocatore completo, sa attaccare la profondità e fare da raccordo. Sta migliorando tanto, ma purtroppo si è aggiunto alla lista dei ragazzi in dubbio. Ha avuto un problema nella partita scorsa e non siamo ancora riusciti a rimetterlo al 100%».

Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, il nodo riguarda ancora la caviglia, già malconcia da alcune settimane. Dopo l’acciacco accusato contro la Fiorentina, l’attaccante aveva stretto i denti contro il Milan, rimediando però una nuova botta che ora lo mette seriamente a rischio per il match contro il Torino.

Lo staff medico proverà a recuperarlo fino all’ultimo, ma la linea resta quella della massima prudenza, anche alla luce delle altre assenze tra infortuni, squalifiche e convocazioni per la Coppa d’Africa. La decisione finale verrà presa solo a ridosso della partita.