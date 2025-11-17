Infortunio Rabiot, recupero importante per i rossoneri. Come si sta svolgendo la situazione attuale?

Infortunio Rabiot: il Recupero Cruciale per il Milan e la Speranza di Allegri. La situazione

Nonostante il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, allenatore noto per la sua gestione meticolosa, le luci a Milanello non si sono mai spente. La voglia di tornare in campo e mettersi a disposizione per la ripresa degli allenamenti di domani pomeriggio ha spinto due giocatori chiave a lavorare individualmente: Adrien Rabiot e Santiago Gimenez.

Secondo quanto riportato da MilanNews24.com, il Milan sta finalmente vedendo la fine del tunnel riguardo l’emergenza infortuni, un fattore che sta sollevando il morale del direttore sportivo Igli Tare e dell’intero staff tecnico. Tra le notizie più promettenti c’è il recupero di Rabiot, un elemento fondamentale per il centrocampo rossonero.

Il Recupero di Rabiot: Un Passo Cruciale verso il Rientro

La notizia più confortante per il Milan riguarda il progressivo miglioramento di Adrien Rabiot, il cui infortunio al polpaccio, rimediato durante gli impegni con la nazionale francese, sembra essere alle spalle. Il centrocampista francese, noto per la sua forza fisica e la capacità di dirigere le transizioni di gioco, è in fase di recupero e si avvicina al rientro in gruppo.

Il ritorno di Rabiot è di fondamentale importanza per la squadra di Allegri, che ha dovuto fare a meno del suo centrocampista durante un periodo critico. La sua presenza in campo, con la sua potenza fisica e il tiro dalla distanza, offre al Milan un equilibrio strategico fondamentale. L’allenamento individuale a Milanello è il segno che il suo ritorno è vicino: il tecnico rossonero potrà testare le sue condizioni già nella giornata di domani, con la speranza di reintegrarlo rapidamente nelle esercitazioni tattiche. Il suo rientro consentirà a Allegri di disporre di una delle pedine più importanti nel centrocampo del Milan, contribuendo a dare solidità e forza alla squadra.

Gimenez e la Sfida con la Caviglia: Il Recupero Continua

Parallelamente al recupero di Rabiot, anche Santiago Gimenez continua il suo programma riabilitativo, concentrandosi sul recupero dall’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi. Sebbene la sua presenza in campo non sia imminente, il suo recupero è comunque di rilevanza strategica per il Milan, considerando che la rosa a disposizione di Allegri è ancora alle prese con qualche difficoltà fisica.

La sua completa guarigione è fondamentale per il DS Igli Tare, che spera di avere tutte le opzioni a disposizione per affrontare il fitto calendario di impegni che attende il Milan. Il recupero di Gimenez, sebbene meno urgente rispetto a quello di Rabiot, rappresenta una risorsa importante per le rotazioni e la gestione della squadra in un periodo che si preannuncia intenso.

In sintesi, il Milan sta lentamente superando l’emergenza infortuni, con Adrien Rabiot pronto a tornare in campo e Santiago Gimenez che continua a lottare per recuperare dalla sua infortunio. Il rientro di entrambi rappresenta un passo fondamentale per Allegri e per il futuro immediato della squadra.

