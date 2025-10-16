Infortunio Rabiot, problemi per il centrocampista del Milan. Il punto - Calcio News 24

Infortunio Rabiot: lesione al polpaccio, stop forzato per il centrocampista del Milan

L’infortunio Rabiot scuote l’ambiente rossonero proprio nel momento in cui il Milan si preparava ad affrontare una delle fasi più delicate della stagione. La sosta per le nazionali di ottobre, che spesso porta notizie poco gradite ai club, ha infatti colpito duramente anche la squadra allenata da Massimiliano Allegri, alle prese con una lunga lista di indisponibili. E il nome più pesante ad aggiungersi a questo elenco è proprio quello di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, punto di riferimento del centrocampo rossonero sin dall’inizio della stagione, ha riportato una lesione al polpaccio sinistro, precisamente al muscolo soleo. Il problema è emerso durante uno degli allenamenti svolti con la sua Nazionale, costringendolo a rientrare anticipatamente a Milano per sottoporsi agli esami strumentali.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, la risonanza magnetica ha confermato la presenza della lesione, rendendo necessario un periodo di stop che potrebbe protrarsi per diverse settimane. Al momento, lo staff medico del Milan sta valutando i tempi di recupero, ma è praticamente certo che Rabiot salterà almeno tre o quattro partite ufficiali, tra campionato e coppe.

L’infortunio Rabiot rappresenta una tegola pesante per Allegri, che già deve fare i conti con un reparto falcidiato dalle assenze. Oltre al francese, anche altri centrocampisti come Loftus-Cheek e Bennacer sono alle prese con problemi fisici. In questo scenario, le rotazioni diventano più complesse e la tenuta della squadra sarà messa seriamente alla prova.

Il Milan sperava di poter contare sulla solidità e sull’esperienza di Rabiot per affrontare al meglio un calendario fitto di impegni, ma ora sarà costretto a rivedere i piani. Allegri potrebbe essere chiamato a modificare l’assetto tattico o a lanciare giovani alternative, almeno fino al ritorno del centrocampista francese.

Intanto, i tifosi attendono aggiornamenti sulle condizioni del giocatore, sperando in un recupero più rapido del previsto. Ma, come sempre accade in questi casi, la prudenza sarà fondamentale, per evitare ricadute che comprometterebbero l’intera stagione.

L’infortunio Rabiot non cambia solo le dinamiche interne del Milan, ma potrebbe avere anche ripercussioni sul futuro mercato, spingendo la società a intervenire nella sessione invernale per rinforzare la mediana.

