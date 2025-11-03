Infortunio Romagnoli, cosa ha il difensore della Lazio? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Calcio News 24

Infortunio Romagnoli: Lazio preoccupata per il difensore durante la sfida col Cagliari

Nuova tegola per la Lazio e per Maurizio Sarri: al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, il tecnico biancoceleste è stato costretto a un cambio anticipato a causa di un problema fisico. A lasciare il campo è stato Alessio Romagnoli, che ha mostrato evidenti segni di fastidio al flessore della coscia destra mentre usciva dal terreno di gioco. Al suo posto è entrato Oliver Provstgaard, chiamato a sostituire un punto di riferimento fondamentale della retroguardia laziale.

L’episodio ha subito fatto scattare l’allarme all’interno dello staff tecnico, con Sarri che ha dovuto rivedere rapidamente l’assetto difensivo per proteggere il risultato e mantenere la solidità del reparto. L’infortunio Romagnoli rappresenta infatti un problema importante, considerando il ruolo chiave che il centrale riveste nel gioco della Lazio, sia in fase di impostazione sia nelle situazioni di difesa posizionale e nei duelli individuali.

Dopo la sostituzione, il club biancoceleste ha confermato che nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori accertamenti per valutare l’entità del problema. Il dolore al flessore potrebbe indicare uno stiramento o un affaticamento muscolare, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali sui tempi di recupero. L’obiettivo dello staff medico è chiarire la situazione il prima possibile, così da pianificare con precisione il rientro del difensore, senza forzare i tempi e riducendo il rischio di complicazioni.

Il centrale ex Milan aveva iniziato la stagione in modo regolare, ma l’infortunio Romagnoli interrompe una striscia di prestazioni importanti che ne avevano confermato la leadership difensiva. Il giovane Provstgaard, subentrato, ha avuto il compito di dare continuità alla linea difensiva, dimostrando comunque attenzione e concentrazione, ma è chiaro che la Lazio dovrà adattarsi e gestire eventuali assenze nel reparto arretrato nelle prossime gare di campionato.

Romagnoli resta un punto cardine del progetto tattico di Sarri, e ogni assenza pesa sul morale della squadra e sulla gestione delle partite. La tifoseria biancoceleste attende aggiornamenti ufficiali sull’infortunio Romagnoli, sperando che si tratti solo di un problema passeggero e che il difensore possa tornare a disposizione nel minor tempo possibile. Intanto, la Lazio dovrà affrontare le prossime sfide con attenzione e spirito di gruppo, facendo affidamento sulla profondità della rosa e sulla capacità di sopperire all’assenza del centrale.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A