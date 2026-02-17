Connect with us

Infortunio Rrahmani, altro stop in casa Napoli: lesione di alto grado alla coscia sinistra per il difensore

Published

2 ore ago

on

By

Rrahmani

Infortunio Rrahmani, brutte notizie per il Napoli: lesione di alto grado alla coscia sinistra, nuovo stop per il difensore azzurro

Il difensore kosovaro Rrahmani, infortunatosi nel match contro la Roma, si è sottoposto agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato il problema muscolare.

Il club ha fatto sapere che il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Per Rrahmani si tratta del terzo stop stagionale, il secondo legato al bicipite femorale. In precedenza era rimasto fermo tra settembre e ottobre per un problema alla coscia, e successivamente aveva subito uno strappo al gluteo che lo aveva tenuto fuori per oltre due settimane.

COMUNICATO “In seguito all’infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.

