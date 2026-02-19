Infortunio Serdar, il problema al ginocchio è serissimo: stagione finita! L’esito degli esami e l’imminente intervento chirurgico

Piove sul bagnato in casa dell’Hellas Verona. Dopo la cocente e dolorosa sconfitta incassata nell’ultimo turno di campionato contro il Parma con il punteggio di 2-1, l’ambiente gialloblù deve fare i conti con una notizia che complica ulteriormente i piani sportivi della società. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Suat Serdar, talentuoso centrocampista tedesco e perno fondamentale della mediana, hanno purtroppo confermato i peggiori timori della vigilia: l’esito ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Una diagnosi impietosa che, di fatto, fa calare anticipatamente il sipario sulla stagione agonistica del calciatore. La dirigenza degli Scaligeri ha confermato la gravità della situazione attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali telematici, chiarendo l’iter clinico a cui dovrà sottoporsi il proprio tesserato spiegando i dettagli logistici. Il club specifica che nella giornata di lunedì 23 febbraio il mediano affronterà un delicato intervento chirurgico di ricostruzione legamentosa. L’operazione sarà eseguita presso la rinomata clinica romana di Villa Stuart sotto la sapiente guida del Professor Pier Paolo Mariani, luminare nel campo dell’ortopedia sportiva.

Si tratta di una tegola di proporzioni significative per Paolo Sammarco, il tecnico italiano chiamato a guidare la compagine veneta verso l’agognata salvezza. L’allenatore perde così uno dei suoi elementi di maggiore carisma ed esperienza internazionale proprio nel momento topico dell’anno, quando mancano solamente tredici giornate alla conclusione della Serie A. Senza il fosforo e l’interdizione del proprio titolare, lo staff tecnico dovrà necessariamente studiare nuove soluzioni tattiche, attingendo alle risorse interne dell’organico per colmare una lacuna che rischia di pesare enormemente sugli equilibri del reparto nevralgico del campo. La rincorsa verso la permanenza nella massima categoria subisce un brusco e inaspettato rallentamento, imponendo una reazione d’orgoglio da parte di tutto lo spogliatoio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

IL COMUNICATO – «Hellas Verona FC comunica che nella giornata di lunedì 23 febbraio il calciatore Suat Serdar sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento di ricostruzione legamentosa sarà eseguito a Villa Stuart dal Professor Pier Paolo Mariani».