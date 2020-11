Infortunio Sergio Ramos: problema al tendine del ginocchio. Inter a rischio

Infortunio Sergio Ramos: le condizioni del capitano della Spagna, uscito anzitempo dalla sfida di Nations League contro la Germania

Non c’è pace per Sergio Ramos dopo il duplice errore su rigore commesso nella partita contro la Svizzera. Il capitano della Spagna ha dovuto abbandonare anzitempo il campo contro la Germania, in Nations League, a causa di un problema al tendine del ginocchio.

Brutte notizie anche per il Real Madrid, che potrebbe fare a meno di Ramos per diverse settimane. A rischio la sua presenza in Champions League contro l’Inter del prossimo 25 novembre.