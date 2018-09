Luke Shaw esce dal campo in barella per un colpo al collo nel secondo tempo di Inghilterra-Spagna. Il pubblico si zittisce per la preoccupazione

Duro scontro di gioco per Luke Shaw, impegnato con l’Inghilterra nella sfida di esordio in Nations League contro la Spagna. Al terzo minuto del secondo tempo il terzino del Manchester United rimane a terra dopo un duro scontro con Daniel Carvajal. Il giocatore, che evidentemente ha perso i sensi in seguito al colpo subito al collo, non sembra dare segni di vita per diversi minuti tanto che l’intero stadio si ammutolisce per la preoccupazione. Alla fine i medici dopo avergli fatto indossare il collare protettivo e maschera di ossigeno riescono a trasportarlo fuori dal campo in barella accompagnato dagli applausi del pubblico. Shaw viene sostituito al 55esimo da Rose. Al momento non è possibile conoscere quali siano le condizioni fisiche del nazionale inglese.