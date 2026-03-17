Infortunio Skorupski, tegola per il Bologna: c’è lesione per il portiere! Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori

Infortunio Skorupski, il Bologna dovrà rinunciare al proprio portiere. L’esito ufficiale degli esami e quanto dovrà rimanere ai box

In vista dell’attesissima e delicata sfida di Europa League contro la Roma, e rinvigorito dal recente successo ottenuto in campionato sul campo del Sassuolo, il Bologna guidato da Vincenzo Italiano è tornato ad allenarsi sui campi del centro tecnico.

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La buona notizia di giornata riguarda Nikola Moro. Nonostante la preoccupante sostituzione per infortunio avvenuta al 64′ minuto nel corso dell’ultima trasferta di Reggio Emilia, il mediano ha regolarmente svolto l’intera seduta di lavoro con il resto dei compagni, candidandosi per un posto da titolare.

Il bollettino medico: fuori Skorupski, ansia per De Silvestri

Arrivano invece pessime notizie dall’infermeria per ciò che riguarda le condizioni fisiche di Lukasz Skorupski. Gli approfonditi esami strumentali a cui l’estremo difensore si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Un infortunio grave, i cui tempi di recupero sono purtroppo stimati tra le sei e le otto settimane. Grande apprensione anche per Lorenzo De Silvestri, che sarà sottoposto a specifici accertamenti medici nelle prossime ore.

La società ha fatto il punto della situazione pubblicando la seguente nota ufficiale:

“I rossoblù hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista di Roma-Bologna di Europa League: palestra e corsa sul campo per i più impiegati contro il Sassuolo, attivazione atletica e partitella a campo ridotto per gli altri. Nikola Moro ha lavorato regolarmente con i compagni. Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane. Lorenzo De Silvestri sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore”.

Il tour de force finale dei rossoblù

Il rientro in campo coinciderà con un calendario densissimo. Come accennato, i rossoblù saranno subito impegnati nel fondamentale ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. A seguire, un filotto di sfide cruciali in Serie A contro Lazio, Cremonese e Lecce, che anticiperanno i durissimi big match contro Juventus e nuovamente Roma. A chiudere il campionato ci sarà infine un vero e proprio ciclo di fuoco, con le partite contro Cagliari, Napoli, Atalanta e Inter.