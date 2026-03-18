Infortunio Skorupski, problema più serio del previsto e stagione finita! Ecco come il Bologna sopperirà alla sua assenza: il suo sostituto

Il Bologna deve fare i conti con una brutta notizia: la stagione di Lukasz Skorupski, portiere polacco e punto di riferimento della squadra, è ufficialmente finita. Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero 1 rossoblù si è sottoposto a esami che hanno confermato una lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Dopo aver giocato contro il Sassuolo nonostante il dolore, l’infortunio ha avuto conseguenze ben più gravi del previsto.

Il percorso di recupero e il peso dell’assenza

Skorupski ha iniziato il suo percorso di riabilitazione, ma il tempo di recupero necessario è tra le 6 e le 8 settimane. La sua assenza si fa pesante, non solo per il Bologna, ma anche per la Polonia, con il portiere che non potrà partecipare alle cruciali qualificazioni al Mondiale. Questo è un duro colpo per lui, che non potrà neppure supportare i suoi compagni durante gli appuntamenti decisivi. Nonostante ciò, il trentaquattrenne continua a fare il tifo per il suo gruppo e sarà presente al ritorno dell’ottavo di finale di Europa League contro la Roma.

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L’opportunità per Ravaglia

Con l’assenza di Skorupski, la responsabilità di difendere la porta del Bologna passa a Federico Ravaglia, che si prepara a prendere il posto da titolare. Il portiere, che non ha visto molto il campo nelle ultime settimane, ora ha l’opportunità di riscattarsi e dimostrare il suo valore. Ravaglia, pur essendo un secondo portiere, ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra durante il periodo in cui Skorupski è stato infortunato, dimostrando di essere pronto. Ora, con il suo impegno in Europa League, Ravaglia ha davanti un banco di prova decisivo per il finale di stagione. La sua prestazione, soprattutto in vista delle sfide future, sarà cruciale per i risultati della squadra e per il suo futuro nel club.