Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Udinese News

Infortunio Solet, problema muscolare per il calciatore dell’Udinese: ecco l’esito degli esami

Published

1 giorno ago

on

By

Solet-Lecce-Udinese

Infortunio Solet, lesione muscolare per il difensore dell’Udinese: ecco l’esito degli esami e il comunicato

Brutte notizie per l’Udinese sul fronte dell’infortunio di Solet. Il difensore bianconero ha riportato una lesione muscolare all’adduttore durante la gara di lunedì contro il Bologna e dovrà restare ai box per circa due settimane. Gli esami strumentali hanno confermato l’entità del problema e il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero.

Solet salterà quindi le sfide contro Fiorentina e Atalanta, con l’obiettivo di tornare a disposizione per il match di metà marzo contro la Juventus.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

COMUNICATO – Udinese Calcio comunica che Oumar Solet ha riportato una distrazione al muscolo pettineo dell’adduttore. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà a disposizione nel giro di un paio di settimane.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Juventus News2 giorni ago

Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...
Change privacy settings
×