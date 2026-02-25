Infortunio Solet, problema muscolare per il calciatore dell’Udinese: ecco l’esito degli esami

Infortunio Solet, lesione muscolare per il difensore dell’Udinese: ecco l’esito degli esami e il comunicato

Brutte notizie per l’Udinese sul fronte dell’infortunio di Solet. Il difensore bianconero ha riportato una lesione muscolare all’adduttore durante la gara di lunedì contro il Bologna e dovrà restare ai box per circa due settimane. Gli esami strumentali hanno confermato l’entità del problema e il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero.

Solet salterà quindi le sfide contro Fiorentina e Atalanta, con l’obiettivo di tornare a disposizione per il match di metà marzo contro la Juventus.

COMUNICATO – Udinese Calcio comunica che Oumar Solet ha riportato una distrazione al muscolo pettineo dell’adduttore. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà a disposizione nel giro di un paio di settimane.