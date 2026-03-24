Infortunio Soulé: ottime notizie per Gasperini in vista dell’Inter. Cosa è successo oggi a Trigoria, ultimissime

Infortunio Soulé: l’attaccante argentino ha fatto rientro in gruppo nell’allenamento odierno della Roma a Trigoria

Ottime notizie dall’infermeria per la Roma e per Gasperini. Dopo oltre un mese di sosta forzata ai box, Matias Soulé è tornato finalmente a faticare sul campo insieme ai compagni. Il talento sudamericano sta lentamente recuperando dalla pubalgia, una sindrome dolorosa e complessa che sta condizionando pesantemente la sua continuità fisica in questo inizio di 2026.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il calvario fisico e le partite saltate dal trequartista

Nonostante l’ottimismo filtrato da Trigoria nelle ultime ore, lo staff medico predica la massima prudenza per evitare fastidiose ricadute. È infatti ancora presto per poter dire se la Roma e Gasperini lo avranno a disposizione per la sfida contro l’Inter in programma al rientro dalla sosta per le Nazionali. Di certo, però, il suo progressivo rientro in squadra rappresenta un’ottima notizia per i giallorossi anche in vista della lotta per un posto nella prossima Champions League.

L’ultima volta in campo per Soulé è stata in occasione della sfida contro il Napoli del Maradona, un match intenso e spettacolare terminato con un pareggio per 2-2. Da quel momento in poi sono state giocate 7 gare tra campionato ed Europa League ma Gasperini ha dovuto fare a meno del suo fantasista. In un momento cruciale dell’annata sportiva, complice un reparto offensivo alle prese con l’emergenza e già senza Dybala, la Roma spera di riaverlo al 100% il prima possibile.

I numeri di Soulé e il duello con Juventus e Como

L’assenza del classe 2003 si è fatta sentire notevolmente, soprattutto alla luce del suo eccellente rendimento. Nonostante sia fermo da metà febbraio i numeri di Soulé sono alti: l’ex frosinate vanta infatti un prezioso bottino di 6 gol e 4 assist in Serie A, impreziosito ulteriormente da una rete e 3 assist in Europa League.

Nelle ultime settimane, Gasperini, per sostituirlo, ha trovato un ottimo Pisilli e un ritrovato Pellegrini, capaci di garantire dinamismo e geometrie sulla trequarti. Tuttavia, il repertorio tecnico dell’argentino, fatto di dribbling e imprevedibilità, non ha eguali in rosa. Le sue invenzioni saranno fondamentali ai giallorossi per provare a vincere la sfida contro Juventus e Como e centrare la qualificazione in Champions League, vero traguardo di questa avvincente stagione.