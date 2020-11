Infortunio Spinazzola: escluse lesioni muscolari, contro il Parma ci sarà

Nonostante le tante defezioni a causa del Coronavirus, Fonseca può sorridere: escluse lesioni muscolari per Spinazzola

Il Coronavirus sta affliggendo la Roma, che deve fare i conti con ben sei casi di positività (l’ultimo in ordine di tempo quello di Kumbulla) ma Fonseca ha comunque di che sorridere.

Leonardo Spinazzola sarà disponibile per il match contro il Parma dopo la sosta per le nazionali. Per l’esterno italiano solo risentimento muscolare all’adduttore destro e una settimana di stop. Scongiurate lesioni muscolari.