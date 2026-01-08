Infortunio Thorstvedt, l’esito degli esami dopo il problema alla spalla in Sassuolo Juve: il comunicato

Infortunio Thorstvedt, l’esito degli esami dopo il problema alla spalla in Sassuolo Juve: l’annuncio dei neroverdi sui tempi di recupero

Arrivano aggiornamenti ufficiali dall’infermeria del Sassuolo sulle condizioni di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese, costretto a lasciare il campo durante la sfida del “Mapei Stadium” contro la Juventus, si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l’entità del problema fisico accusato.

Secondo quanto riportato dal bollettino medico diffuso dalla società neroverde, gli accertamenti hanno evidenziato un trauma contusivo alla spalla sinistra. Il club ha fatto sapere che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. La situazione era stata commentata a caldo anche dall’allenatore Fabio Grosso: il tecnico campione del mondo 2006 con l’Italia, pur non nascondendo la difficoltà del momento, aveva espresso la speranza di poter contare nuovamente sul suo incursore il prima possibile, invitando la squadra a restare forte e compatta di fronte alle avversità.

IL COMUNICATO – «Gli esami strumentali effettuati a Kristian Thorstvedt, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Sassuolo-Juventus, hanno evidenziato un trauma contusivo della spalla sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo».

