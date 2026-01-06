Sassuolo Juventus, brutte notizie per Grosso: Thorstvedt costretto al cambio per infortunio! Cosa filtra sul problema accusato dal centrocampista

Serata da dimenticare per il Sassuolo al “Mapei Stadium”. Oltre al passivo pesante maturato sul campo, il tecnico Fabio Grosso perde una delle sue pedine fondamentali per un problema fisico che preoccupa l’ambiente. Kristian Thorstvedt, possente centrocampista norvegese e chiave tattica della mediana emiliana, è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un doloroso infortunio alla spalla. L’incidente è avvenuto in seguito a uno scontro aereo di gioco con Teun Koopmeiners, trequartista olandese della Juventus.

Il numero 42 dei padroni di casa è atterrato in modo scomposto sul terreno di gioco; nonostante un primo tentativo di stringere i denti per rimanere in campo, il dolore ha prevalso costringendolo alla resa. Al suo posto è entrato l’attaccante gambiano Alieu Fadera. L’entità del problema non sembra banale e lo staff medico dei neroverdi effettuerà accertamenti strumentali nelle prossime ore. Una notizia pessima che arriva mentre la squadra è sotto di tre reti contro i bianconeri a circa quindici minuti dal triplice fischio.