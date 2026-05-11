Infortunio Thuram: l’attaccante dell’Inter è a rischio per la finale di Coppa Italia con la Lazio. Le sue condizioni dopo l’allenamento

Infortunio Thuram: quali sono le condizioni dell’attaccante dell’Inter dopo l’allenamento odierno e cosa filtra in vista della finale di Coppa Italia

Il quartier generale dell’Inter è scosso da una notizia che potrebbe cambiare i piani tattici in vista dell’ultimo atto della stagione. Cresce la preoccupazione in casa nerazzurra per le condizioni fisiche di Marcus Thuram, colonna portante dell’attacco della squadra guidata da Cristian Chivu. Il calciatore francese avrebbe infatti accusato un problema fisico durante la seduta di allenamento odierna, accendendo immediatamente un campanello d’allarme tra i tifosi e la dirigenza.

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Esami strumentali e monitoraggio costante

Secondo le prime ricostruzioni, l’entità del danno non è ancora chiara, ma il fastidio avvertito dal centravanti è stato tale da rendere necessaria la massima attenzione. Thuram si sottoporrà infatti a esami strumentali nella giornata di domani, test che risulteranno decisivi per stabilire se si tratti di un semplice affaticamento o di una lesione più profonda.

Il verdetto dei medici sarà fondamentale per definire la disponibilità del giocatore per la finale di Coppa Italia contro la Lazio, un appuntamento cruciale che ora vede la presenza del nerazzurro fortemente in dubbio.

L’importanza tattica di Thuram per Chivu

L’eventuale forfait del figlio d’arte rappresenterebbe un colpo durissimo per lo scacchiere tattico di Chivu. In questa annata, Thuram si è consacrato come uno dei leader tecnici dello spogliatoio, capace di spostare gli equilibri grazie a una combinazione unica di potenza fisica e intelligenza tattica. Senza i suoi strappi e il suo prezioso lavoro di sponda per i compagni, l’Inter perderebbe una delle sue armi offensive più efficaci proprio nel momento clou della stagione.

Lo staff medico, d’accordo con l’allenatore, ha già fatto sapere che non verranno presi rischi inutili: la salute dell’atleta resta la priorità, anche a costo di rinunciare a lui per la finalissima. L’intero ambiente interista resta dunque col fiato sospeso, in attesa di un comunicato ufficiale che possa fare luce sui reali tempi di recupero. Per l’Inter, la speranza è che si tratti solo di un falso allarme, ma le prossime 24 ore saranno determinanti per il destino della squadra in coppa.