Infortunio Thuram, tegola Inter: rischia uno stop lungo. L'obiettivo può essere...

Infortunio Thuram, tegola Inter: rischia uno stop lungo da circa un mese. L’obiettivo può essere quello scontro diretto

Una vittoria netta, ma dal sapore amaro. Il 3-0 dell‘Inter contro lo Slavia Praga lascia in eredità una pessima notizia per Cristian Chivu: l’infortunio di Marcus Thuram. Quella che nel post-partita il giocatore sperava fosse solo un crampo si è rivelata, dopo gli esami strumentali di oggi, una lesione muscolare. Un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra che costringerà l’attaccante francese a uno stop di circa tre-quattro settimane.

Una vera e propria mazzata per i nerazzurri, che perdono il loro trascinatore nel momento migliore della stagione. L’infortunio è avvenuto proprio al culmine della sua grande prestazione, subito dopo lo sprint che ha propiziato il gol del 3-0. Thuram salterà un ciclo di partite cruciali: in campionato sarà assente contro Cremonese e, soprattutto, nella delicata trasferta dell’Olimpico contro la Roma del 18 ottobre. A queste si aggiunge la gara di Champions League a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise.

L’attaccante non potrà rispondere neanche alla convocazione della nazionale francese e rimarrà ad Appiano Gentile per iniziare subito le terapie. Se un recupero per la Roma appare quasi un “miracolo”, l’obiettivo più realistico dello staff medico, per evitare ogni rischio di ricaduta, è quello di riaverlo a disposizione per il big match del 25 ottobre in casa del Napoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Nell’immediato, Chivu dovrà trovare delle alternative. Già a partire da sabato contro la Cremonese, il candidato numero uno per prendere il suo posto al fianco di Lautaro è il connazionale Ange-Yoan Bonny, chiamato a non far rimpiangere un Thuram fin qui assolutamente indispensabile.