Infortunio Thuram: out con il Napoli, chi al suo posto

Infortunio Thuram, niente Napoli: il francese ancora ai box, Chivu studia le alternative. Il tecnico nerazzurro dovrà prendere una decisione importante

L’infortunio di Marcus Thuram continua a preoccupare l’ambiente nerazzurro. Dopo i tentativi di recupero da parte dello staff medico dell’Inter, il francese non sarà a disposizione per la prossima sfida di Serie A contro il Napoli di Antonio Conte. A confermarlo è stato lo stesso tecnico in conferenza stampa, spiegando che l’attaccante ha bisogno di “qualche giorno in più” per tornare in piena forma.

«Lautaro sta bene, si è allenato normalmente. Marcus, invece, ha bisogno ancora di qualche giorno: stiamo cercando di recuperarlo il prima possibile, ma a quanto pare col Napoli non ci sarà», ha dichiarato l’allenatore nerazzurro.

L’infortunio di Thuram è di natura muscolare e lo staff medico non vuole correre rischi, soprattutto in vista dei prossimi impegni europei contro l’Union Saint-Gilloise. La priorità è evitare ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione, motivo per cui il rientro dell’attaccante verrà gestito con estrema cautela.

Infortunio Thuram: tempi di recupero e possibile rientro

Al momento non è stata fissata una data precisa per il ritorno in campo di Marcus Thuram, ma l’obiettivo del club è riaverlo a disposizione entro la fine del mese. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, e solo dopo nuovi controlli si capirà se potrà tornare tra i convocati per la prossima gara di Champions League o se servirà attendere ulteriormente.

Nel frattempo, Chivu dovrà trovare nuove soluzioni in attacco. Dopo la buona prova nella vittoria contro la Roma, resta da capire se sarà Bonny a partire dal primo minuto o se toccherà al giovane Pio Esposito. Entrambi si giocano una chance importante, mentre Thuram continua il suo lavoro personalizzato di recupero.

L’Inter senza Thuram: un test per la profondità della rosa

L’assenza di Thuram rappresenta una prova significativa per la squadra, chiamata a confermare la solidità mostrata nelle ultime partite anche senza una delle sue stelle. Chivu dovrà affidarsi alla compattezza del gruppo e alla freschezza dei giovani per superare un Napoli in cerca di riscatto.

Il tema "infortunio Thuram" resta quindi centrale in casa Inter: il club lavora per riavere al più presto il suo attaccante, ma senza forzare i tempi. La priorità è garantire un rientro sicuro, con l'obiettivo di ritrovare al 100% uno dei protagonisti della corsa scudetto nerazzurra.