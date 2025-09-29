Infortunio Tomori: cosa filtra da Milanello verso la Juventus. Le condizioni del difensore rossonero dopo il problema accusato con il Napoli

Unica nota stonata in una serata di festa. La vittoria esaltante del Milan contro il Napoli lascia in eredità un po’ di apprensione per le condizioni di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, leader della retroguardia di Massimiliano Allegri, è stato costretto a chiedere il cambio al minuto 80 della sfida, uscendo dal campo per un problema fisico che ora tiene in ansia l’ambiente rossonero.

Secondo quanto riportato da MilanNews24, si tratterebbe di un risentimento all’adduttore, un infortunio muscolare che verrà valutato con attenzione dallo staff medico nelle prossime ore. Recuperare in pochi giorni non sarà semplice, ma vista l’importanza del prossimo impegno, verrà fatto ogni tentativo per averlo a disposizione, almeno per la panchina. La vicinanza della sosta per le nazionali, tuttavia, invita alla prudenza: non verranno corsi rischi inutili che potrebbero compromettere il giocatore a lungo termine. In caso di forfait, è già pronto a sostituirlo il giovane Koni De Winter, subentrato proprio al suo posto contro il Napoli.

A rassicurare parzialmente i tifosi ci ha pensato lo stesso Tomori, che nel post-partita si è mostrato sereno e fiducioso, concentrandosi più sulla grande prestazione della squadra che sul suo problema fisico. «Mi sento bene, come la squadra, fisicamente e mentalmente. Dopo una partita così ci sono tante emozioni. L’anno scorso non abbiamo cominciato come volevamo, ma questa in maniera diversa, migliore. Abbiamo fatto una grande partita».

Le sue parole sono ottimistiche, ma la decisione finale spetterà ai medici. Il Milan trattiene il fiato: la speranza è di poter contare sul suo pilastro difensivo, ma la priorità assoluta resta quella di non rischiare una ricaduta.