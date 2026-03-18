Infortunio Tonali, il centrocampista si ferma durante Barcellona Newcastle! Salta i playoff con l’Italia? Le ultimissime

Infortunio Tonali, notte durissima a Barcellona per il Newcastle: stop improvviso. Italia in ansia per i playoff

Il secondo tempo si è aperto nel modo peggiore per il Newcastle: sotto 4-2, i Magpies perdono anche Sandro Tonali per un nuovo infortunio. Il centrocampista della Nazionale si è fermato dopo un contrasto con Fermin Lopez, accusando un problema alla coscia sinistra proprio al termine dell’azione che ha portato al calcio d’angolo per il Barcellona. Tonali è rimasto a terra e ha immediatamente chiesto il cambio, lasciando il campo a Joe Willock.

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La situazione è precipitata subito dopo: sul corner seguente, infatti, Lewandowski ha firmato il 5-2, rendendo ancora più amaro l’avvio di ripresa per la squadra inglese. L’uscita dell’ex Milan, già reduce da un periodo complicato, rappresenta un ulteriore colpo per il Newcastle, che vede venir meno uno dei suoi punti di riferimento in mezzo al campo.

L’infortunio preoccupa anche in ottica Nazionale. Gli Azzurri torneranno in campo giovedì 26 marzo per la prima sfida dei playoff di qualificazione ai Mondiali, e la presenza di Tonali è ora fortemente in dubbio. Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità del problema e le possibilità di recupero del centrocampista.

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