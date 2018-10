Infortunio Umtiti: il francese salterà la sfida in Champions con l’Inter

Prosegue la terapia conservativa del ginocchio di Umtiti che quindi sarà costretto a saltare la sfida in Champions contro l’Inter

Brutte notizie per il Barcellona: contro l’Inter in Champions League mancherà infatti il difensore Umtiti. Il centrale francese, che finora ha all’attivo 7 presenze in stagione, è alle prese con un problema alla cartilagine del ginocchio. L’ultimo responso, questa mattina, quando i medici hanno confermato che Umtiti dovrà ancora rimanere a riposo e proseguire con la terapia conservativa. I medici sono convinti che non sia necessaria l’operazione, ma il suo tono muscolare, in questo caso, va monitorato costantemente. Se ciò non bastasse e il giocatore fosse costretto a operarsi, non si rivedrebbe in campo prima di marzo 2019. Oltre all’Inter in Champions, Umtiti salterà anche le prossime sfide di Liga contro Siviglia e Real Madrid.