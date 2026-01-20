Infortunio Vitik, nuova tegola per il Bologna: ecco l’esito degli esami. Confermato il risentimento muscolare: i tempi di recupero

Arrivano notizie ufficiali dall’infermeria del Bologna. Nella mattinata di oggi, 20 gennaio, Martin Vitik si è sottoposto agli esami strumentali necessari dopo il forfait dell’ultimo minuto rimediato prima della sfida contro la Fiorentina. Il possente difensore centrale ceco, che avrebbe dovuto guidare la retroguardia ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca durante il riscaldamento, ha riportato un confermato risentimento alla coscia sinistra.

Al momento non sono stati stimati tempi di recupero precisi: lo staff medico dei Felsinei ha stabilito per il giocatore un programma di lavoro differenziato per i prossimi giorni. Le sue condizioni saranno rivalutate attentamente nel corso della settimana per permettere al tecnico Vincenzo Italiano di capire se potrà contare su di lui già per il prossimo turno di campionato o se sarà necessaria ulteriore prudenza.

IL COMUNICATO – «A due giorni da #BFCCeltic la squadra ha ripreso ad allenarsi con una seduta tattica e prove di conclusioni a rete. Allenamento differenziato per Jhon Lucumi e Federico Bernardeschi. Lavoro a parte anche per Martin Vitik, i cui esami hanno confermato il risentimento alla coscia: svolgerà qualche giorno di differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana».

