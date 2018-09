Infortunio Vrsaljko, fastidio al ginocchio per il nerazzurro con la Croazia

Infortunio Vrsaljko, il terzino dell’Inter esce al 18′ in Spagna-Croazia di Nations League: fastidio al ginocchio

Infortunio Vrsaljko, si temono brutte notizie per i tifosi nerazzurri. Sime Vrsaljko è uscito al 18esimo del primo tempo nella sfida tra Spagna e Croazia in Nations League. Il terzino in prestito all’Inter dall’Atletico Madrid ha lasciato anzitempo la sfida, al suo posto è entrato il napoletano Marko Rog. Al momento non è possibile sapere quale sia l’entità dell’infortunio per il difensore in forza alla squadra di Luciano Spalletti. Il croato è reduce dalla rottura del crociato del ginocchio sinistro quando vestiva ancora la maglia dei Colchoneros. In un primo momento si è pensato ad un problema muscolare, tuttavia filtrano alcune indiscrezioni riportate dalla redazione di SportMediaset. Il terzino interista ha accusato un fastidio al mediale collaterale del ginocchio sinistro, ma saranno comunque gli esami delle prossime ore a decretare la diagnosi e l’entità dell’infortunio di Vrsaljko. A fine gara, tuttavia, Vrsaljko ha abbandonato la panchina tranquillamente mentre si dirigeva verso gli spogliatoi e camminava abbastanza bene.