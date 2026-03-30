Infortunio Wesley, pessime notizie per la Roma: gli esami confermano la lesione e i tempi di recupero complicano la corsa Champions

Infortunio Wesley, diagnosi peggiore del previsto: un mese di stop per il brasiliano e nuovi interrogativi sulla corsa al quarto posto

La sosta per le nazionali porta cattive notizie a Trigoria: gli ultimi esami hanno confermato i timori della vigilia e l’infortunio di Wesley si rivela più serio del previsto. Il brasiliano, rientrato anticipatamente dal ritiro con la sua selezione, è stato sottoposto a nuovi accertamenti al centro sportivo della Roma, che hanno confermato quanto già rilevato dallo staff medico sudamericano. La diagnosi parla di una lesione al muscolo tendineo del bicipite femorale destro, un problema che richiede prudenza assoluta per evitare ricadute.

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I tempi di recupero stimati sono di circa quattro settimane, un mese che rischia di pesare enormemente sulla corsa giallorossa verso il quarto posto. Wesley salterà infatti un ciclo di gare particolarmente delicato, proprio nel momento in cui la stagione entra nella fase più intensa e ogni dettaglio può fare la differenza. La sua assenza obbligherà il tecnico a rivedere i piani tattici e a trovare soluzioni alternative per mantenere equilibrio e profondità sulle corsie.

Per la Roma si tratta di una perdita pesante: l’esterno era diventato un punto di riferimento nella manovra offensiva, garantendo velocità, strappi e imprevedibilità utili a scardinare le difese avversarie. La speranza è che il recupero proceda senza intoppi, ma nel frattempo il club dovrà fare a meno di una delle sue armi più incisive proprio nel momento cruciale della stagione.

