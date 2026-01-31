Connect with us

Infortunio Zaccagni, che guaio per la Lazio! C’è lesione: ecco l’esito degli esami

2 ore ago

Infortunio Zaccagni, che guaio per la Lazio! C’è lesione: ecco l’esito degli esami strumentali dopo il forfait dell’ultimo minuto col Genoa

La vittoria di misura ottenuta contro il Genoa non basta a rasserenare del tutto gli animi in casa Lazio. Maurizio Sarri, tecnico dei Biancocelesti, è costretto a fare i conti con l’ennesimo infortunio muscolare di una stagione complessa. Pochi istanti prima del fischio d’inizio della sfida dell’Olimpico, i Capitolini hanno dovuto rinunciare in extremis a Mattia Zaccagni, fermatosi bruscamente durante le fasi di riscaldamento.

Gli esami strumentali non hanno portato buone notizie per l’ex giocatore del Verona. Stando a quanto riportato dall’emittente Sky Sport, l’esterno offensivo classe ’95 ha riportato una fastidiosa lesione al muscolo obliquo dell’addome. La prognosi impone uno stop forzato di circa un mese: Zaccagni salterà i prossimi impegni cruciali e dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta contro il Torino a inizio marzo o, nella peggiore delle ipotesi, per la gara interna successiva contro il Sassuolo. Una tegola pesante per le Aquile, che perdono uno dei titolari inamovibili dello scacchiere tattico sarriano.

