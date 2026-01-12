Connect with us

Infortunio Zaniolo, intervento riuscito per il calciatore dell’Udinese: le ultime sull’iter di recupero

50 minuti ago

Infortunio Zaniolo, intervento ok: come procede il percorso di recupero del giocatore dell’Udinese. Tutti i dettagli

Un sospiro di sollievo per l’Udinese e per Nicolò Zaniolo. Il club friulano ha infatti comunicato che l’intervento al ginocchio destro, una pulizia meniscale eseguita dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito.

Ecco la nota del club bianconero:

COMUNICATO – “Udinese Calcio comunica che l’intervento a cui si è sottoposto Nicoló Zaniolo è perfettamente riuscito.

La pulizia meniscale del ginocchio destro é stata effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. Nicoló inizierà immediatamente l’iter di recupero.

