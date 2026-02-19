Infortunio Zielinski, emergenza totale per Chivu dopo il ko in Norvegia: il punto sugli infortunati in casa Inter

Infortunio Zielinski, emergenza totale per Chivu dopo il ko in Norvegia: il punto sull’infermeria dell’Inter in vista dei prossimi impegni

Oltre alla pesantissima e dolorosa sconfitta per 3-1 maturata in campo europeo e alle palesi difficoltà tattiche emerse nel gelo polare norvegese, l’Inter deve purtroppo fare i conti con nuove preoccupazioni provenienti direttamente dall’infermeria. La compagine guidata da Cristian Chivu, preparato tecnico rumeno, rientra infatti in Italia con un organico sempre più ridotto. Secondo quanto riportato tempestivamente dal giornalista Pasquale Guarro, l’attenzione dello staff medico nerazzurro è ora massimamente rivolta alle condizioni cliniche di Piotr Zielinski. Il talentuoso centrocampista polacco è uscito decisamente malconcio dalla durissima sfida di Champions League disputata contro il temibile Bodø/Glimt.

Nonostante l’allenatore della Beneamata avesse inizialmente pensato di preservare il prezioso giocatore per il campionato, l’ex atleta azzurro è stato impiegato in una gara europea caratterizzata da ritmi altissimi e contrasti estremamente duri sul pericoloso e insidioso manto sintetico scandinavo. Come sottolineato accuratamente dal noto cronista, le condizioni dell’interno di centrocampo andranno valutate attentamente nelle prossime ore attraverso esami strumentali per capire la reale entità del problema fisico accusato durante il match.

Con l’attesa gara di ritorno a San Siro ormai all’orizzonte, dove il Biscione dovrà obbligatoriamente ribaltare il pesante passivo per non perdere il fondamentale tesoretto UEFA da quindici milioni, e l’imminente trasferta pugliese contro il Lecce per difendere i sessantuno punti in classifica, perdere questo pilastro sarebbe un colpo durissimo. I vicecampioni d’Italia incrociano le dita e sperano vivamente che si tratti solo di una forte contusione. Un eventuale stop prolungato andrebbe ad aggravare irrimediabilmente un’emergenza a centrocampo che vede purtroppo già fermi ai box Hakan Calhanoglu, metronomo turco, e Davide Frattesi, dinamico incursore italiano.