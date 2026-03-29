Infortunio Zubimendi: il centrocampista lascia il ritiro della Spagna, scatta l’allarme in casa Arsenal. Le condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Infortunio Zubimendi: il centrocampista ha lasciato in anticipo il ritiro della Spagna, allarme in casa Arsenal. Le condizioni e i tempi di recupero

Arrivano pessime notizie per la nazionale della Spagna e, soprattutto, per i tifosi dei Gunners. Il talentuoso centrocampista Martin Zubimendi è stato costretto ad abbandonare anticipatamente il ritiro della selezione iberica guidata dal commissario tecnico Luis de la Fuente. La causa di questo improvviso forfait è un preoccupante problema al ginocchio destro, che ha fatto scattare immediatamente l’allarme sia all’interno dello staff medico spagnolo sia in quello londinese.

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Il comunicato ufficiale e il forfait contro l’Egitto

Il giocatore di 27 anni non sarà quindi a disposizione per la prossima sfida internazionale che le Furie Rosse disputeranno martedì sera (fischio d’inizio alle ore 21:00) a Barcellona contro la nazionale dell’Egitto. A fare chiarezza sulla delicata situazione clinica è intervenuta direttamente la Federcalcio spagnola attraverso una nota formale, le cui parole non lasciano spazio a interpretazioni: “Per non correre alcun rischio e preservare la salute del giocatore, si procede alla sua sconvocazione. I servizi medici dell’Arsenal FC sono informati di tutto il processo”.

Zubimendi era subentrato solamente al minuto 77 al posto di Rodri nella precedente gara disputata venerdì scorso contro la Serbia, ma aveva ottime chance di partire nell’undici titolare nell’imminente amichevole. Invece, l’infortunio lo ha costretto a fare subito le valigie per fare rientro a Londra, dove i medici dell’Arsenal valuteranno attentamente le conseguenze e l’esatta entità del danno articolare.

L’Arsenal trema: a rischio il big match di Premier League

La notizia dell’infortunio del regista fa letteralmente tremare il manager Mikel Arteta. Il club londinese si trova in un momento cruciale della propria annata sportiva, essendo ancora in piena corsa su ben tre fronti prestigiosi: FA Cup, Champions League e, ovviamente, Premier League. Questo imprevisto arriva proprio dopo la recente sconfitta subita nella finale di Carabao Cup contro il Manchester City, il primo possibile trofeo della stagione ormai sfumato.

Ora, tutte le preoccupazioni dell’ambiente biancorosso sono rivolte al prossimo 19 aprile. In quella data, infatti, è fissato il fondamentale big match per il titolo di campionato inglese proprio in casa della corazzata di Pep Guardiola. In attesa degli imminenti esami strumentali al ginocchio, l’eventuale assenza prolungata di Zubimendi rappresenterebbe un durissimo colpo per le ambizioni dell’Arsenal.