Inghilterra-Croazia 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Inghilterra-Croazia, Lega A gruppo 4 Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Siamo arrivati alla gara decisiva del gruppo 4 della Lega A di Nations League. Inghilterra e Croazia si giocano tutto in 90′ minuti. Appaiate entrambe a quattro punti, chi vince approda direttamente alle final four di giugno chi perde invece retrocede in Lega B. Il pareggio invece serve solamente alla Spagna, spettatrice interessata di questo scontro, che qualora le due squadre si spartissero la posta, manterrebbe il primato in classifica e dunque anche la qualificazione alla fase successiva.

Inghilterra-Croazia 0-0: il tabellino

INGHILTERRA (4-4-1-1): Pickford; Walker, Stones, Gomez, Chilwell; Sterling, Dier, Delph; Rashford; Berkley, Kane. All. Southgate.

CROAZIA (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj; Brozovic, Modric; Rebic, Vlasic, Perisic; Kramaric. All. Dalic.

ARBITRO: Sidiropoulos (GRE)

Inghilterra-Croazia: diretta live e sintesi

19′ pt – Non smette di attaccare la nazionale dei tre leoni, questa volta però è bravo Modric a fermare Rashford in calcio d’angolo

16′ pt – Ancora l’Inghilterra ad un passo dall’1-0, tuttavia Kane si fa salvare da Jedvaj una conclusione a porta vuota, poi sulla seconda conclusione del centravanti degli spurs è bravo Kalinic a rifugiarsi in angolo

15′ pt – Primo quarto d’ora infuocato per gli uomini di Southgate, che sono scesi in campo determinati a prendersi i tre punti

11′ pt – Ancora l‘Inghilterra, con Sterling che entra in area e calcia, strepitoso Kalinic a dirgli di no

8′ pt – Cross interessante di Walker dalla destra, palla bloccata da Kalinic

6′ pt – Scampato il pericolo l’Inghilterra prova a prendere in mano il gioco per cercare il vantaggio

3′ pt – Perisic! Destro alto da buona posizione, vicino al gol la Croazia

1′ pt – Fischia Sidiropoulos, inizia Inghilterra–Croazia

Inghilterra-Croazia: formazioni ufficiali

ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: Southgate alla fine sceglie un 4-4-1-1 molto offensivo con Rashford e Setrling ad agire da esterni e Berkley invece a fare da spalla ad Harry Kane. In difesa confermata la coppia Gomez–Stones, ci sarà Chilwell e non Trippier come terzino, con Walker che passa a destra. Un solo cambio invece della Croazia di Dalic con Rakitic che si accomoda in panchina. AL suo posto si abbassa Modric e sarà Vlasic ad agire sulla trequarti insieme a Perisic e Rebic alle spalle di Kramaric.

Inghilterra-Croazia: probabili formazioni e pre-partita

Southgate, che sa di giocarsi tutto in questa partita si affida ai migliori giocatori a disposizione. Sarà dunque 4-3-1-2 con Pickford tra i pali difeso da Stones e il giovane centrale del Liverpool, Joe Gomez. Sugli esterni invece agiranno Trippier a destra e Walker a sinistra. In mezzo al campo spazio per Dier in regia, supportato da Winks e Barkley. Davanti spazio alla fantasia con Sterling da trequartista alle spalle della coppia Kane–Rashford. Anche Dalic sa di non avere altra possibilità oltre alla vittoria e dunque ecco la miglior Croazia possibile. Kalinic in porta, linea difensiva a quattro composta da Vrsaljko, Lovren, Vida e Jedvaj. La mediana è affidata a Brozovic e Rakitic, con Modric avanzato sulla trequarti insieme a Rebic e Perisic. Completa l’undici l’unica punta Kramaric.

INGHILTERRA (4-3-1-2): Pickford; Trippier, Stones, Gomez, Walker; Barkley, Dier, Winks; Sterling; Rashford, Kane. All. Southgate.

CROAZIA (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Kramaric. All. Dalic.

Inghilterra Croazia: i precedenti del match

Inghilterra e Croazia si riaffrontano per la terza volta nel giro di qualche mese. Fin’ora non è andata troppo bene agli inglesi, che nei precedenti due incontri non sono mai riusciti a vincere. La semifinale Mondiale infatti fu decisa da una rete di Mario Mandzukic nel supplementare dopo l’ 1-1 dei tempi regolamentari mentre la prima sfida di Nations League si è conclusa a reti inviolate. Vedremo se i ragazzi di Southgate riusciranno a ribaltare questa tendenza tra le mura amiche di Wembley.

Inghilterra-Croazia: l’arbitro del match

Sarà Anstasios Sidropoulos l’arbitro designato per quest’Inghilterra-Croazia, sfida decisiva per il gruppo 4 di Nations League. Il 39enne fischietto greco è un direttore di gara molto esperto, essendo internazionale dal 2013, ed è sicuramente un’ottima scelta per gestire una gara di questo valore.

Inghilterra-Croazia Streaming: dove vederla in tv

