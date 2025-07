Insigne libero a zero: ci pensano Parma e Fiorentina: la situazione

Le ultime sul futuro di Lorenzo Insigne dopo la fine anticipata del contratto con il Toronto e l’interessamento di Parma e Fiorentina

L’avventura di Lorenzo Insigne in Major League Soccer è ufficialmente giunta al termine. L’ex capitano del Napoli ha deciso di risolvere con un anno d’anticipo il suo contratto con il Toronto FC, originariamente valido fino al 2026. Dopo tre stagioni in Nord America, il fantasista napoletano saluta il campionato statunitense con un bilancio tutto sommato positivo, ma ben lontano dalle aspettative iniziali: 66 presenze complessive, 15 gol e 15 assist. Numeri discreti, ma non sufficienti a lasciare un’impronta davvero significativa nella storia del club canadese. Appena compiuti 34 anni, Insigne non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Al contrario, secondo fonti vicine al giocatore, avrebbe confidato ad amici e familiari di sentirsi ancora in ottima forma e motivato a dimostrare di poter essere competitivo ad alti livelli. Ecco perché l’ipotesi di un ritorno in Italia si fa sempre più concreta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, due club di Serie A hanno già manifestato interesse concreto per il numero 24: il Parma, fresco di salvezza e deciso ad arricchire la rosa con profili esperti, e la Fiorentina, alla ricerca di nuove soluzioni offensive. Entrambe le squadre vedrebbero in Insigne un elemento capace di dare qualità, esperienza e imprevedibilità al reparto avanzato. È chiaro che il ritorno nel Bel Paese non potrà avvenire alle stesse condizioni economiche garantite dalla MLS — Insigne guadagnava oltre 11 milioni di euro netti a stagione — ma in questa fase della carriera, per il giocatore, contano più la motivazione sportiva e l’opportunità di chiudere il proprio percorso professionale dove tutto è cominciato. La decisione definitiva spetterà ora a Insigne, chiamato a scegliere se accettare una nuova sfida in Serie A per scrivere un ultimo, affascinante capitolo nel calcio italiano.