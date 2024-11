Insigne: «Ritorno in Nazionale? Solo in Italia si viene esclusi giocando all’estero…»

Le parole di Lorenzo Insigne, calciatore del Toronto ed ex capitano del Napoli, sul suo possibile ritorno in Nazionale. I dettagli

Lorenzo Insigne ha parlato a La Repubblica della possibilità di tornare a vestire la maglia dell’Italia.

SCUDETTO – « Alla Nazionale non si dice mai addio, nemmeno dopo i 40 anni. E io ne ho solamente 33. Sono in Canada da due anni e sono contento dell’esperienza che sto vivendo, ma un rammarico ce l’ho… Solamente in Italia chi va a giocare lontano è escluso automaticamente dal giro della Nazionale e non se ne capisce il motivo. I sudamericani che stanno in Serie A possono fare ogni volta 13 ore di volo, perché a noi non è consentito? Parlo in generale, ma ho già detto che alla maglia della Nazionale non si dà l’addio, si fa sempre il massimo per meritarla. Altrimenti si segue da tifoso».

NAPOLI – «Il Napoli può vincere un altro scudetto con l’arrivo di Conte. È un grande lavoratore, un tecnico che mangia calcio. Anche il loro futuro ha tutto per essere azzurro».