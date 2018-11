Anche Insigne ha da ridire: «Non polemizzo, ma il gol del PSG è irregolare»

Anche Insigne, dopo Napoli-PSG, ha qualcosa da recriminare: l’attaccante azzurro pone l’accento sul gol segnato dai francesi al termine del primo tempo di gioco

Il pareggio tra Napoli e Paris Saint-Germain è un risultato che probabilmente sta stretto ad entrambe le formazioni. Non tanto per il punto guadagnato, quanto per le recriminazioni di ambedue le squadre: da una parte i parigini, che hanno alzato la voce addirittura con il presidente Nasser Al-Khelaifi. Dall’altra invece gli azzurri, che si sono lamentati di alcuni episodi a loro volta. Per il PSG il rigore concesso al Napoli è stato decisamente generoso e mancherebbe anche un penalty a favore, mentre Lorenzo Insigne ha voluto piuttosto sottolineare a fine partita un altro aspetto che avrebbe penalizzato gli azzurri.

«C’è un po’ di rammarico. Io non voglio fare polemica, ma come hanno visto tutti era chiaro che quando hanno segnato loro era già finito il primo tempo», le parole dell’attaccante napoletano in riferimento al gol di Juan Bernat segnato oltre il 47′ del primo tempo, quando anche il recupero era da pochissimo terminato. Insigne ha poi parlato della sfida ravvicinata con Gigi Buffon: «Ero un po’ in ansia perché lui mi conosce bene dalla Nazionale, ma è andata bene e ci godiamo il pareggio».