Insigne e la Nazionale: «Possiamo arrivare fino in fondo all’Europeo»

Nell’intervista rilasciata a Radio KissKiss, Lorenzo Insigne ha parlato anche di Nazionale e dei prossimi Europei

Lorenzo Insigne ha parlato d’Italia e dei prossimi Europei nella lunga intervista rilasciata a Radio KissKiss. Queste le sue parole.

ITALIA – «Sono d’accordo con mister Mancini: un anno in più sicuramente è utile. Avremo più esperienza, una maggiore consapevolezza. Possiamo recuperare anche degli infortunati e questo sarà importante. Se quest’anno potevamo fare un grande Europeo, sono convinto che anche l’anno prossimo potremo arrivare in fondo».

PASQUA – «Pasqua e Pasquetta sono l’occasione per divertirci, ma quest’anno dobbiamo rispettare le regole e stare a casa. Ci manca l’ultimo step per superare tutto e non dobbiamo rovinare tutto ora. Quando finirà tutto, ci sarà il tempo per recuperare e festeggiare tutti insieme».