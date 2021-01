Insigne: «Grandissima partita ma ora testa alla Juve. Gattuso ci dà gli stimoli giusti»

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina: queste le parole del capitano del Napoli

FELICITÀ – «Sono contento perchè raggiungere dei traguardi con il Napoli è un orgoglio da napoletano. Al di là di questo sono contento per la vittoria perchè era importante vincere oggi e abbiamo fatto una grande partita».

NAPOLI – «Sappiamo che abbiamo fatto degli errori nelle partite scorse ma ci siamo rifatti dopo 3 giorni, questo è il bello del calcio. Stiamo lavorando ogni giorno con il mister per lavorare in serenità e tornare al calcio a cui siamo abituati. In settimana diamo sempre tutto, ci alleniamo bene poi alla domenica c’è l’avversario e certe cose riescono e certe no»

JUVE IN SUPERCOPPA – «Tra tre giorni c’è una partita importante, oggi era importante vincere. Se vinci oggi riesci a preparare meglio la prossima, sappiamo che la Juve ha grande campioni e dobbiamo prepararla al meglio. Cercheremo di arrivare preparati alla partita, il mister ci darà gli stimoli giusti. Pranzo? Il mister sa quando bisogna staccare, ci ha fatto bene. Da ora si inizia a pensare alla partita di mercoledì e da domani ci alleneremo al massimo»