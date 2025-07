Insigne alla Lazio? Trattativa in corso, ecco tutti gli scenari possibili per l’ex capitano del Napoli ed ex Toronto

In un’estate in cui il mercato sembra essersi fermato ai blocchi di partenza, la Lazio intravede una possibilità concreta per dare nuova linfa alla rosa di Maurizio Sarri: Lorenzo Insigne. L’ex fantasista del Napoli, classe 1991 e reduce da un’esperienza professionale non esaltante con il Toronto FC in Canada, è ora libero da vincoli contrattuali e pronto a valutare nuove sfide in Serie A.

Il sogno biancoceleste, però, si scontra con la realtà: a causa del congelamento delle operazioni di mercato, un eventuale tesseramento potrebbe slittare al prossimo gennaio. Nonostante ciò, le parti stanno lavorando a una soluzione che permetterebbe al giocatore di iniziare quantomeno la preparazione atletica accanto alla squadra, pur senza un accordo ufficiale immediato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, Insigne potrebbe allenarsi presso il centro sportivo di Formello, quartier generale della Lazio, attraverso specifiche coperture assicurative. Un’opzione tattica per consentirgli di familiarizzare con gli schemi di mister Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio verticale e per la valorizzazione dei calciatori dal grande talento tecnico.

Insigne rappresenterebbe un innesto di qualità per il reparto offensivo capitolino: abilissimo nel dribbling, dotato di visione e con una spiccata leadership, potrebbe incarnare il profilo ideale per una Lazio che ambisce a consolidarsi tra le protagoniste del campionato. Tuttavia, restano nodi da sciogliere: il direttore sportivo Angelo Fabiani e il presidente Claudio Lotito dovranno dare il proprio assenso all’operazione, considerando anche l’impatto economico e gestionale.

Il possibile approdo di Lorenzo Insigne alla Lazio potrebbe segnare un passaggio cruciale nella strategia estiva del club biancoceleste, aprendo al calciatore una nuova chance di rilancio nel campionato italiano. La trattativa è ancora in fase di sviluppo e sarà interessante seguirne gli sviluppi nei giorni a venire.